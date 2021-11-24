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Bursa'daki imam hatip lisesi öğrencilerini "uluslararası diploma" ile mezun edecek - Son Dakika

Bursa'daki imam hatip lisesi öğrencilerini "uluslararası diploma" ile mezun edecek

24.11.2021 12:09
Bursa'daki imam hatip lisesi öğrencilerini "uluslararası diploma" ile mezun edecek

Bursa'daki Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi, dünya çapında geçerliliği olan Uluslararası Bakalorya (IB) organizasyonunun "diploma" ve "orta yıllar" programlarından yetkilendirme belgesi aldı.

Bursa'daki Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi, dünya çapında geçerliliği olan Uluslararası Bakalorya (IB) organizasyonunun "diploma" ve "orta yıllar" programlarından yetkilendirme belgesi aldı.

Bünyesinde ortaokul bölümü de bulunan lise, 2 yıldır uyguladığı programla öğrencilerine bilim ve teknoloji derslerinden sanat etkinliklerine birçok konuda eğitim veriyor.

Lise ve ortaokuldaki öğrenciler, yabancı dilleri etkin şekilde öğrenmenin yanı sıra öğretmenleriyle birçok projeye imza atıyor.

Proje okulu da olan liseden mezuniyetlerinde uluslararası geçerliliği bulunan IB diploması alacak öğrenciler, ABD ve Avrupa'daki üniversitelere girişte ayrıcalık kazanacak.

Yetkilendirme belgesi sahibi okul, 150'si IB kapsamında olmak üzere 600 öğrenciyle eğitim öğretime devam ediyor.

162 ülkede uygulanıyor

Müdür Abdulkadir Çınar, AA muhabirine, 2018'den bu yana fen ve sosyal bilimler alanında proje okulu olduklarını, öğrenciyi daha aktif hale getiren bir anlayışla eğitim verdiklerini söyledi.

Araştırmaları sonucu dikkatlerini çeken IB'nin 162 ülkede uygulandığını öğrendiklerini belirten Çınar, "İnanan insanlarla, ekip çalışmasıyla IB diploma programını uygulayan bir unvana sahip olduk." dedi.

Çınar, IB'nin eğitim sistemini incelediklerinde, temel eğitimden itibaren çok ciddi şekilde zihin dönüşümü sağlamış, bu süreci yaşamış ve dil eğitimini de almış öğrenci kitlesine ihtiyaç olduğunu fark ederek, aynı programla lisenin yanında ortaokul için de çalışma başlattıklarını bildirdi.

"Orta yıllar" sürecine 127 öğrenciyle başladıklarını aktaran Çınar, "2 yılın sonunda Uluslararası Bakalorya programının içerisinde 'orta yıllar' programını da uygulayan bir okul unvanını elde ettik. Bunun neticesinde de Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğine sahip olduk." ifadelerini kullandı.

Düşünen, araştıran, milli ve manevi değerlere bağlı çocukları "orta yıllar" programıyla liseye taşımak istediklerini dile getiren Çınar, şöyle konuştu:

"Din Eğitimi Genel Müdürlüğü ciddi çalışmalar yapıyor. Bugün İngilizce, Fransızca, İspanyolca gibi diller ve teknoloji üzerine de kurgulanmış imam hatip okulları var. Bu dönüşümü, değişen dünya yapısında ama geleneklerimizin getirdiği bir yapıyı da koruyarak sürdürebileceğimize inanıyoruz. Sadece din eğitimi yapılan bir okul algısı var ama biz çocuklarımızın mühendis, doktor gibi farklı meslek alanlarına sahip bireyler olacağına inanıyoruz. İslam dininin getirmiş olduğu o güzel yapıya bürünmüş ve bunu dünyaya aktarmış bireyleri hedefliyoruz. Bu anlamda da bu farkındalığı diğer insanların görmesini istiyoruz."

"Öğrencileri sorgulayıcı bir birey haline getiriyor"

IB Koordinatörü ve Müdür Yardımcısı Saadet Doğan da 2 yıllık adaylık sürecinin ardından IB tarafından programa alındıklarını belirtti.

Programın öğrenciler için faydalarına değinen Doğan, "Küresel bir program olması sebebiyle IB programına dahil olan bir öğrenci, Türkiye sınırlarının dışına çıkabiliyor ve dünyanın seçkin üniversitelerinde referans kabul edilen bir IB diploması oluyor. Öğrencileri hem sanatsal hem fiziksel hem de bilişsel olarak sorgulayıcı bir birey haline getiriyor. Eğitim öğretim metotlarında bariz farklılıklar var. Bizde dil öğretimi sadece kağıt üzerinde kalmışken IB programıyla artık aktif şekilde öğrencilerin dersi dinleyebilir, sunumlar yapabilir hale gelmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmen ekibinin IB programına uygun çalıştığını bildiren Doğan, yeni metotlar konusunda da çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Öğrenciler programdan memnun

Okulun 6. sınıf öğrencilerinden Fatma Ecrin Esmer ise IB programı dahilinde dersler aldığını, bu uygulamanın kendisi için ideal olduğunu kaydetti.

Okul yönetimi tarafından öğrencilere çok büyük avantajlar sunulduğunu vurgulayan Esmer, "Sınıflarımız tamamen interaktif dizayn edilmiş, tamamen kendi çabalarımızı katarak bir uygulama gerçekleştiriyoruz, bunlar çok önemli. Önce kendi içimde olan engelleri kırıp insani değerlerimi kaybetmeden dünyaya açılmak istiyorum. Bu program dahilinde iyi yerlere gelebileceğimi düşünüyorum. Kendimi tıp alanında geliştirip insanlara yardımcı olmak da en büyük hedeflerimden biri." diye konuştu.

İbrahim Enes Yıldız ise okul ve program sayesinde İngilizce dil bilgisinin geliştiğini anlattı.

Yıldız, yapılan projelerle farklı bakış açıları kazandığını ifade ederek, IB programıyla yurt dışındaki üniversitelere geçiş yapılabildiğini, okulda bulunan resim ve bilim atölyelerinde kendisini geliştirdiğini, hedefinin yurt dışında doktora olduğunu dile getirdi.

Furkan Mustafa Arı da okulun laboratuvarını çok sevdiğini ve çeşitli deneyler yapabildiğini anlattı.

Derslerinin çok iyi geçtiğini söyleyen Arı, "Otizmle ilgili ön yargıları kırma projesi yapmıştık. Otizmle ilgili bir sunum yaptık ve sonrasında ön yargılarımızı nasıl kırdığımızı açıkladık, bu da çok hoşuma gitti. Okula gelmeden önce İngilizcem iyi değildi ama buraya gelince ilerleme kaydettim." dedi.

Bursa'daki imam hatip lisesi öğrencilerini uluslararası diploma ile mezun edecek
Bursa'daki imam hatip lisesi öğrencilerini uluslararası diploma ile mezun edecek
Bursa'daki imam hatip lisesi öğrencilerini uluslararası diploma ile mezun edecek
Bursa'daki imam hatip lisesi öğrencilerini uluslararası diploma ile mezun edecek
Bursa'daki imam hatip lisesi öğrencilerini uluslararası diploma ile mezun edecek

İmam Hatip Liseleri, Bursa, Çınar, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'daki imam hatip lisesi öğrencilerini 'uluslararası diploma' ile mezun edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'daki imam hatip lisesi öğrencilerini "uluslararası diploma" ile mezun edecek - Son Dakika
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