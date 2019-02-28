“Bursa’daki insan kaynağından memnunuz”

BUSİAD Çekirge Toplantısı'nın konuğu olan, BOSCH Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, 1972'den beri bulundukları Bursa'daki insan kaynağına ve kaliteli üretime güvendikleri için yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

BUSİAD Çekirge Toplantısı'nın konuğu olan, BOSCH Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, 1972'den beri bulundukları Bursa'daki insan kaynağına ve kaliteli üretime güvendikleri için yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

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