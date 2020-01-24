Bursa'daki iş bırakma eylemi sonlandırıldı - Son Dakika
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Bursa'daki iş bırakma eylemi sonlandırıldı

6 saat önce

Bursa'da bir otomotiv şirketinde üç işçinin işten çıkarıldığı iddiasıyla Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) bağlı Türk Metal Sendikası üyesi işçilerin başlattığı iş bırakma eylemi, Vali Yakup Canbolat'ın taraflarla görüşmesiyle son buldu.

Bursa'daki iş bırakma eylemi sonlandırıldı, System.String[]

Bursa'da bir otomotiv şirketinde üç işçinin işten çıkarıldığı iddiasıyla Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) bağlı Türk Metal Sendikası üyesi işçilerin başlattığı iş bırakma eylemi, Vali Yakup Canbolat'ın taraflarla görüşmesiyle son buldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Oyak Renault Dış İlişkiler Koordinatörü Selim Akbaş, Akwel Bursa Genel Müdürü Mehmet Selam, Türk Metal Sendikası Bursa Şube Başkanı Mesut Erdem ve Türk-İş Bursa Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer, Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

Canbolat, ziyarette Akwel ile Türk Metal Sendikası arasındaki anlaşmazlıkla ilgili taraflarla görüştü. Görüşmenin sonunda, uzlaşmaya varıldı.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, hazır bulundu.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada 22 Ocak'ta gece mesaisi yapan işçiler evlerine gitmemiş, sabah mesaisine gelenler ise üretime başlamamış ve üretim durdurulmuştu.

Türk İş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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