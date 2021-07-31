Bursa'daki iş insanlarından yanan orman alanları için ağaçlandırma kampanyasına destek çağrısı - Son Dakika

Rumelili Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (RUMELİSİAD), ülke genelindeki orman yangınlarında zarar gören alanları ağaçlandırmak için TEMA Vakfı iş birliğinde fidan bağışı kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, söz konusu ağaç dikim kampanyası için tüm vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına destek çağrısında bulundu.

Türkiye'nin zorlu bir dönemden geçtiğini ifade eden Alp, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanında yangınlar meydana geldi. Ormanlarımız yandı ve onlarla birlikte bizim de içimiz kül oldu. Yangında zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılmasına destek olmak için üyelerimizin katılımıyla TEMA Vakfı'na bağış desteğinde bulunuyoruz. Cennet vatanımıza nefes olmak için ormanlarımız için geleceğimiz için birlik olma vakti. Bu noktada, hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Doğamızı birlikte yeniden yeşertelim, yaralarımızı birlikte saralım. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak istiyoruz. İçinde bulunduğumuz doğa ve çevre hepimizin. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Hep birlikte yaşamı da umudu da yeniden yeşerteceğiz."

Bir günde 6 bin fidan bağışı yapılan kampanya kapsamında 10 bin fidana ulaşmanın hedeflendiği bildirildi.