Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak tütün ve içi doldurulmuş makaron satışı yapıldığı tespit edilen 2 iş yeri ve 1 depoya operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 40 bin 480 içi doldurulmuş makaron, 421 bin 600 boş makaron, 5,5 kilogram pipo tütünü ve 82 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Operasyonda O.Y, T.T ve M.Y, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:57 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bursa'daki kaçak tütün operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika