Komşuların park kavgası cinayetle bitti - Son Dakika
Üye Girişi

Komşuların park kavgası cinayetle bitti

07.06.2022 12:33

Komşuların park kavgası cinayetle bitti Bursa'nın Gemlik ilçesi Hastane yolu üzerinde meydana gelen bıçaklı kavga olayında ağır yaralanan Lokman Dereli kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, ağabeyi Nezir Çört ise yaralandı.

Komşuların park kavgası cinayetle bitti

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesi Hastane yolu üzerinde meydana gelen bıçaklı kavga olayında ağır yaralanan Lokman Dereli kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, ağabeyi Nezir Çört ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hastane yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, yaralılar ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tarafların komşu oldukları ve araç parkı yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada, bıçaklanan Lokman Dereli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Nezir Çört'ün ise tedavisi devam ediyor.

Olaya karıştığı iddia edilen H.Ö. ve Y.A. isimli iki zanlı ise Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Komşuların park kavgası cinayetle bitti
Komşuların park kavgası cinayetle bitti
Komşuların park kavgası cinayetle bitti
Komşuların park kavgası cinayetle bitti
Komşuların park kavgası cinayetle bitti
Komşuların park kavgası cinayetle bitti
Komşuların park kavgası cinayetle bitti
Komşuların park kavgası cinayetle bitti
Komşuların park kavgası cinayetle bitti
Komşuların park kavgası cinayetle bitti
Komşuların park kavgası cinayetle bitti
Komşuların park kavgası cinayetle bitti
Komşuların park kavgası cinayetle bitti
Komşuların park kavgası cinayetle bitti
Komşuların park kavgası cinayetle bitti
Komşuların park kavgası cinayetle bitti

YORUMLAR
500
İstanbul'da cinayetle biten kavga kamerada: 82 yaşındaki adamı kalbinden bıçakladı İstanbul'da cinayetle biten kavga kamerada: 82 yaşındaki adamı kalbinden bıçakladı Kilis'te bıçaklı ve silahlı komşu kavgası: 2 yaralı Kilis'te bıçaklı ve silahlı komşu kavgası: 2 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşuların park kavgası cinayetle bitti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:52:44. #1.13#
SON DAKİKA: Komşuların park kavgası cinayetle bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement