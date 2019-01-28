Bursa'daki Kaza Anı Kameralara Yansıdı
30 dakika önce
Bursa'daki kaza anı kameralara yansıdıBursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Muhammed Safi Elrine(28) ağır yaralandı.
Bursa
'daki kaza anı kameralara yansıdı
Bursa'nın İnegöl
ilçesinde meydana gelen kaza da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Suriye
uyruklu Muhammed Safi Elrine(28) ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza İnegöl- Alanyurt
yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinden olan sürücü İrfan Akpolat(54) yönetimindeki 16 PU 828 plakalı otomobil yolun karşısına dönmek için manevra yaptığı sırada, Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Suriye uyruklu Muhammed Safi Elrine(28) yönetimindeki 16 MN 059 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan sürücü kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis
Ambulansı'nda görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:35 Kaynak: DHA
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