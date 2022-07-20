Araçtaki Özgür Ayvaz ile Yunus Turgut ise ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Bursa'daki kazada 1 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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