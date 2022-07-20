Son dakika haberleri | Bursa'daki kazada 1 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Bursa'daki kazada 1 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı

20.07.2022 07:02

Son dakika haberi... Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol kenarındaki refüje çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol kenarındaki refüje çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.

Haydar Atmaca (30) idaresindeki 16 D 0957 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki refüje çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Atmaca ile Özgür Ayvaz ve Yunus Turgut araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde araç sürücüsü Haydar Atmaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Araçtaki Özgür Ayvaz ile Yunus Turgut ise ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bursa'daki kazada 1 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Bursa'daki kazada 1 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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