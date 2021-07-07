BURSA'DAKİ KAZADA ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ölü sayısı 5'e yükseldi. 4 yaralının ise hastanelerde tedavileri sürüyor.

Kaza, dün 17.30 sıralarında Orhangazi- İznik karayolu Keramet Kavşağı yakınında meydana geldi. Ömer Çimen (66) yönetimindeki 16 BN 680 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Özer Ulutaş (55) yönetimindeki 16 BGU 11 hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hafif ticari araç sürücüsü Özer Ulutaş ile otomobilde bulunan Ömer Çimen, Halil Kaygın ve Hasan Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.

5 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Ahsen Songül Çelik (30), Turgay Dinç (43) ve Bülent Akçam (38) ile birlikte otomobilde bulunan İsmail Eren (74) ve Mücahit Türe (67), sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastaneleri'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

YARALILARDAN İSMAİL EREN, HAYATINI KAYBETTİ

Gemlik ve Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ahsen Songül Çelik ve İsmail Eren, Bursa merkezindeki hastanelere sevk edildi. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İsmail Eren, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada ölen sayısı 5'e yükseldi. Diğer 4 yaralıdan Ahsen Songül Çelik'in de hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)