Bursa'daki Kırım Türkleri ve Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'daki Kırım Türkleri ve Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti

28.02.2022 15:35
Bursa'daki Kırım Türkleri ve Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti

Bursa'da yaşayan Kırım Türkleri ve Ukrayna vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

Bursa'da yaşayan Kırım Türkleri ve Ukrayna vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

Kent Meydanı'nda toplanan grup adına konuşan Kırım Gelişim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Recep Şen, 8 yıl önce Kırım'ın işgali ile başlayan sürecin bugün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla daha korkunç bir hal aldığını söyledi.

Kırım Türkleri olarak Ukrayna halkı ve Ukrayna'da yaşayan 33 bin soydaşları için kaygılandıklarını belirten Şen, "İşgaller ve savaşlar farklı şekillerde başlasa da sonunda hep aynı ses yankılanır; annelerin, çocukların gözyaşları. Kırım Türkleri olarak bütün dünyaya sesleniyoruz: Daha geç olmadan işgali durdurun. Ukrayna teslim olmayacak, Kırım Türkleri işgale boyun eğmeyecektir." dedi.

Bursa Ukraynalılar Derneği Başkanı Viktoriia Afşar ise ülkelerinin 5 gündür saldırı altında olduğunu, ordularının ve halklarının savaştığını hatırlattı.

Ukraynalılar olarak aileleri için endişe duyduklarını dile getiren Afşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı üyelerimiz aileleri ile iletişime geçemiyorlar çünkü internet yok, elektrik yok o şehirlerde. Bazıları birkaç gündür iletişime geçemiyor ama her sabah uyandıktan sonra ailelerimizi, arkadaşlarımızı arıyoruz ya da yazıyoruz. Hayatta mıdır, güvende midir, nasıllar; onları merak ediyoruz ve her akşam yatmadan önce aynı şeyi tekrar ediyoruz. Ukrayna direniyor ve direnmeye devam edecektir çünkü biz haklıyız. Biz kendi topraklarımızı savunuyoruz. Biz kimseyi işgal etmiyoruz ve böyle bir niyetimiz yok. Ukrayna barış istiyor, kendi başına kendi kararlarını almak istiyor. Ukrayna bağımsız bir ülke ve Rusya'ya bağlı olmak istemiyor. Halkımız bunu kesinlikle istemiyor."

Afşar, kendilerine destek veren Türk halkına da teşekkür etti.

Etkinliğe katılanlar ise slogan atarak Ukrayna'ya destek verdi.

YORUMLAR
500
BEYAZIT'TA RUSYA'NIN UKRAYNA SALDIRISI PROTESTOSU BEYAZIT'TA RUSYA'NIN UKRAYNA SALDIRISI PROTESTOSU Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi

Ukrayna, Bursa, Rusya, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'daki Kırım Türkleri ve Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti - Son Dakika


Son Dakika
15:33 UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı taraftarı memnun etmedi! Leipzig maça çıkmadan tur atladı
15:31 Rus Devlet televizyonu Batı'yı nükleer gücüyle tehdit ediyor!
15:11 Eski ve yeni karısıyla kamera karşısına geçti! Tayfun Duygulu: Bu bir müzik çalışması
15:09 Kremlin'den, yaptırımlara cevap geldi: Çıkarlarımız çerçevesinde cevap vereceğiz
15:02 Bütün dünyadaki nükleer bombalar aynı anda patlarsa ne olur?
14:57 Pakistanlı genç, 10 yıl ay İsrail bombardımanını destekleyen Zelenski'ye ne demişti? Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın!
14:54 Barış için uzlaşılacak mı? Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak müzakerelerden ilk kareler geldi
14:54 Ankara'da tarihi gün: 6 muhalefet partisi liderleri imzayı attı! İşte güçlendirilmiş parlamenter sistem vaatleri!
14:50 Avrupa Birliği'nden Zelenski'ye yanıt geldi: 27 üye ülke arasında anlaşmazlıklar var
14:39 Rusya'nın SWIFT sisteminin dışına çıkarılması, ülkenin 400 milyar dolarına ulaşmasını engelleyebilir!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 15:41:03. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'daki Kırım Türkleri ve Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement