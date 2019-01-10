Son Dakika Haberleri: Bursa'daki Kuvvetli Fırtına

Bursa'daki Kuvvetli Fırtına

34 dakika önce

Bursa'da zaman zaman saatte 86 kilometre hızla esen fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bursa'daki Kuvvetli Fırtına, System.String[]
Bursa'da zaman zaman saatte 86 kilometre hızla esen fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran fırtına nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Kimi vatandaşlar da fırtınanın dinmesini kaldırım kenarlarına oturarak bekledi.

Kentte hayatı olumsuz etkileyen, zaman zaman saatte 86 kilometre hızla esen fırtınanın, yarın sabahtan itibaren yağışla beraber etkisini yitirmesi bekleniyor.

Bursa'da gece fırtına nedeniyle kent merkezindeki bazı mahallelerde reklam panoları ve tabelalar yerlerinden koparak çevreye saçılmış, kimi tabelaların isabet ettiği araçlarda hasar oluşmuş, çöp konteynerleri devrilmişti.

Ayrıca birçok ev ve iş yerinin çatısı uçmuş, bazı ağaçların dalları kırılmıştı. Çatı parçalarıyla ağaç dallarının isabet ettiği araçlarda da hasar meydana gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:21 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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