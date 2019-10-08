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Bursa'daki kuyumcu hırsızlığı

43 dakika önce

Bursa'da, 3 gün önce camını kırarak girdikleri kuyumcudan 75 bin lira değerinde altın çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'daki kuyumcu hırsızlığı, System.String[]

Bursa'da, 3 gün önce camını kırarak girdikleri kuyumcudan 75 bin lira değerinde altın çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, 5 Ekim'de Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde mahallenin muhtarı Mustafa Süleyman'a ait kuyumcu dükkanından 75 bin lira değerinde altın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin benzer suçlardan kaydı bulunan H.E. ve E.D. olduğunu tespit etti. İki zanlı, polis ekiplerinin çalışmasıyla çaldıkları altınlarla yakalandı.

Altınlar sahibine teslim edildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:52 Kaynak: AA
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