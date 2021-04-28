Bursa'daki lisede pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarını lezzetlendiriyor - Son Dakika

TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Osmangazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'lerinin Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, okuldaki öğretmenlerinin ve de hayırseverlerin destekleriyle her gün ihtiyaç sahibi kişilere iftar için yemek hazırlıyor.

2 ayrı ziyarette, TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdüresi Nihal Çamlıbel ve Osmangazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdüresi Nur Tutkun ile görüşen Vekil Kılıç, bu değerli proje için kendilerine teşekkür etti. Okullarda yemek yapan öğrencilerle bir araya gelen Vekil Kılıç, süreçle ilgili onlardan bilgi alırken, kendilerine de yardım etti.

"Gurur duyulacak bir proje"

Ziyaret hakkında konuşan Milletvekili Ahmet Kılıç, "Birlik ve beraberliğin en üst düzeyde yaşandığı ramazan ayında böyle değerli bir projeyi hayata geçirenleri tebrik ediyorum. Okul yöneticilerimize, desteğini esirgemeyen öğretmenlere ve hayırseverler ile muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Burada hem deneyim kazanan hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olan öğrencilerimizin de ellerine sağlık" dedi.

Osmangazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde günlük 70 kişiye, TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de günlük 30 kişiye öğrenciler tarafından yemek hazırlanıyor.