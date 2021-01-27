Her şey bir anda olup bitti! Bursa'daki şiddetli fırtına kameralara anbean yansıdı - Son Dakika

Her şey bir anda olup bitti! Bursa'daki şiddetli fırtına kameralara anbean yansıdı

27.01.2021 09:56

Bursa'da meydana gelen fırtına kentte yaşayan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına nedeniyle iş yerlerinin çatısı uçarak arabaların üzerine düştü. Bazı araçlar zarar görürken bir vatandaş, "Bir anda ne olduysa oldu. Sonra bir baktık ki, bütün çatı ve tamponlar havada uçuşuyor" dedi.

Bursa'da saatteki hızı 80 kilometreye çıkan lodos, Yıldırım ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinde fırtınaya neden oldu. Vatandaşlara zor anlar yaşatan fırtınada 4 iş yerinin çatısı uçarak, 19 aracın üzerine düşüp, maddi hasar meydana getirdi.

Her şey bir anda olup bitti! Bursa'daki şiddetli fırtına kameralara anbean yansıdı

1 KİŞİ YARALANDI

Yoldan geçen bir vatandaş da kopan çatı parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. 20 saniye süren fırtınada dron ve güvenlik kamerası ile cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, lodosun neden olduğu tahribatı gözler önüne serdi.

Her şey bir anda olup bitti! Bursa'daki şiddetli fırtına kameralara anbean yansıdı

FIRTINA ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Lodos fırtınasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hortumun etkisiyle bölgede bulunan dükkanların önündeki malzemelerin çevreye saçıldığı ve araç parçalarının havada uçuştuğu görüldü. Vatandaşların da yaralanmamak için kendilerini korumaya çalıştığı anlar da görüntülere yansıdı.

Her şey bir anda olup bitti! Bursa'daki şiddetli fırtına kameralara anbean yansıdı

"20 SANİYE SÜRDÜ, UCUZ ATLATTIK"

Şiddetli fırtına iş yerinde hasara neden olan Fatih Ural, "Aniden gelen rüzgarla, soba ve sandalyelerin havaya kalktığını gördük. Panik yaşadık çünkü ne olduğunu anlayamadık. Bir anda ne olduysa oldu. Sonra bir baktık ki, bütün çatı ve tamponlar havada uçuşuyor. Zaten kamera kayıtlarında da baktığımızda hepsini gördük. Sonra dedik ki, 'Biz ucuz kurtulmuşuz', dışarı çıktığımızda olayın ciddi olduğunu gördük. 20 saniye sürdü. Verilmiş sadakamız varmış" dedi. AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yıldırım Kaymakamlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.

Her şey bir anda olup bitti! Bursa'daki şiddetli fırtına kameralara anbean yansıdı

Yıldırım, Fırtına, Lodos, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Her şey bir anda olup bitti! Bursa'daki şiddetli fırtına kameralara anbean yansıdı - Son Dakika


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