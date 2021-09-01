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Bursa'daki "macera parkı" adrenalin yaşamak isteyenlerin adresi oldu - Son Dakika

Bursa'daki "macera parkı" adrenalin yaşamak isteyenlerin adresi oldu

01.09.2021 11:15
Bursa'daki

Bursa Büyükşehir Belediyesince yap-işlet-devret modeliyle kente kazandırılan ve onlarca metre yükseklikten serbest atlama, dağ kızağıyla kayma, dev salıncak, trambolin gibi adrenalin dolu etkinlikleri yapabilme imkanı tanıyan macera parkı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi çekiyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesince yap-işlet-devret modeliyle kente kazandırılan ve onlarca metre yükseklikten serbest atlama, dağ kızağıyla kayma, dev salıncak, trambolin gibi adrenalin dolu etkinlikleri yapabilme imkanı tanıyan macera parkı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi çekiyor.

Nilüfer ilçesindeki Atatürk Kent Ormanı'nda faaliyet gösteren macera parkı, ağaçların arasında, aktivite parkurlarıyla diğer tüm faaliyet ve hizmetleri kapsıyor.

Her yaştan ziyaretçiye uygun alternatifleri bulunan tesis, özellikle piknik alanıyla ailelere birlikte vakit geçirme imkanı da sunuyor.

Macera parkının kurucu ve işletmecilerinden Ümit Gürel, AA muhabirine, Almanya'da doğup büyüdüğünü ve Türkiye'de yaşamayı hayal ettiğini söyledi.

Türkiye'ye yatırım yapma kararı alınca Almanya'da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile irtibata geçtiklerini dile getiren Gürel, Bursa'ya böyle bir tesis yapmaya karar verdiklerini aktardı.

Almanya'da kendisi dahil üç Türk ortaklı trambolin üreten şirketin faaliyetine devam ettiğini anlatan Gürel, "Türkiye'de böyle bir fırsat görünce Almanya'daki bilgi birikimi ve tecrübelerimizi ülkemize taşımak istedik. Türkiye genelinde bu gibi parklar inşa etmeyi planlıyoruz." dedi.

Gürel, tesisin, 1 milyon 240 bin metrekare alana sahip Atatürk Kent Ormanı'nda, 76 bin metrekare üzerinde yer aldığını bildirdi.

Parktaki oyun gruplarının özellikleri hakkında bilgi veren Gürel, şöyle devam etti:

"Burada 20'nin üzerinde adrenalini yüksek oyunumuz var. 3 yaşından 70 yaşına kadar doğa sporlarını sevenleri burada ağırlıyoruz ve onlara hizmet veriyoruz. Farklı parkur ve oyunlarımız var. Gün geçtikçe de yenilerini ilave ediyoruz. Pandemi eğlence sektörünü etkiledi. Normalleşmeyle buralara daha fazla yerli ve yabancı turistin geleceğini düşünüyoruz. Çünkü açık havada ve doğanın içinde. İnsanlar böyle yerleri daha çok tercih etmeye başladı. Ayrıca hijyene ve temizliğe çok önem veriyoruz."

"Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ilgilerinden memnunuz"

Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapan işletmenin genel müdürü Fikret Bilir ise macera parklarının Avrupa'da çok yaygın olduğunu, küçük şehirlerde bile bu tür 2-3 tesis bulunduğunu aktardı.

Salgın sürecinde yatırımlara devam ettiklerini ve Bursa manzarasına karşı dev salıncak yaptıklarını dile getiren Bilir, "Özellikle denetime ve güvenliğe önem veriyoruz. Güvenli yerlere de halkımız artık ilgi gösteriyor. İlgi alaka güzel, memnunuz. Tesisimiz aynı zamanda turizm tesisidir. Bununla beraber yabancı turistleri de burada ağırlıyoruz. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ilgilerinden memnunuz." diye konuştu.

Son yıllarda macera parklarına ilginin arttığını belirten Bilir, daha önce başka parkurlarda çalışmış, bu işin eğitimini almış, İngilizce ve Arapça bilen, deneyimli ve eğitimli kişileri istihdam ettiklerini anlattı.

Bilir, şunları kaydetti:

"Turistlere en güzel hizmeti verip buradan ve Türkiye'den memnun ayrılması için çabalıyoruz. Macera parkını etaplar halinde geliştiriyoruz. Türkiye'nin en büyük zipline parkurunu buraya kurmayı planlıyoruz. Bu parkurla Nilüfer ile Osmangazi ilçelerini birleştirmeyi düşünüyoruz. İnşallah güzel bir parkur olacak. Zipline parkuru 600 metre gidiş, 700 metre de geri dönüş olacak. Yüksekliği de 150 metrenin üzerinde olacağından, adrenalini yüksek, keyifli bir oyun olacaktır."

Bursa'daki macera parkı adrenalin yaşamak isteyenlerin adresi oldu
Bursa'daki macera parkı adrenalin yaşamak isteyenlerin adresi oldu
Bursa'daki macera parkı adrenalin yaşamak isteyenlerin adresi oldu
Bursa'daki macera parkı adrenalin yaşamak isteyenlerin adresi oldu
Bursa'daki macera parkı adrenalin yaşamak isteyenlerin adresi oldu

Almanya, oyunlar, Türkiye, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'daki 'macera parkı' adrenalin yaşamak isteyenlerin adresi oldu - Son Dakika


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