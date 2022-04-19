Bursa'daki mazgal hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Bursa'daki mazgal hırsızlığı kamerada

BURSA Bursa'da, kimliği belirsiz iki şahıs, yağmur suyu demir mazgallarını çalarak kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kestel Çataltepe Besob sanayi sitesinde yağmur suyu demir mazgallarını gözüne kestiren iki şahıs, mazgalları otomobillerine yükleyerek olay yerinden hızla uzaklaştılar. Mazgal hırsızlığının kameralara yansıdığı anlar ise bu kadarına da pes dedirtti.

Bir süre sonra şahısların demir mazgalları çalarak olay yerinden ayrıldığını gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri demir mazgalları çalan iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı.