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Meslek lisesi "HÜRTECH" markasıyla otomatik soğuk damga makinesi geliştirdi - Son Dakika

Meslek lisesi "HÜRTECH" markasıyla otomatik soğuk damga makinesi geliştirdi

08.06.2021 12:35

Bursa'da bir meslek lisesinde, resmi belgelerde kullanılan soğuk damganın kol gücü yerine otomatik olarak basılmasını sağlayan makine geliştirildi.

Bursa'da bir meslek lisesinde, resmi belgelerde kullanılan soğuk damganın kol gücü yerine otomatik olarak basılmasını sağlayan makine geliştirildi.

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı öğretmeni Ahmet Hamdi Sevindi koordinatörlüğünde diğer alanların da destek verdiği proje kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen sistem için okulun "HÜRTECH" markası altında patent başvurusunda bulunuldu.

Sevindi, AA muhabirine, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen talep doğrultusunda projeyi hazırlayıp okulun atölyesinde makinenin prototip üretimine geçtiklerini söyledi.

Makinenin çalışma prensibini aktaran Sevindi şöyle devam etti:

"Daha önce bu soğuk mühür basma işlemi el kuvvetiyle yapılıyordu. Burada makine sadece elektronik kartlar yardımıyla tuşa basarak veya ayak pedalına basarak koymuş olduğunuz belgeye soğuk mühür basıyor, herhangi bir kol ya da kas gücüne ihtiyaç duymadan otomatik bir şekilde yapmış oluyor. Şu an bu ürünü kamu kurumları için yaptık ama farklı versiyonlarında istenilen kalıp yapıldıktan sonra istediğimiz şekli basabiliriz. Piyasada gördüğümüz kadarıyla şirketlerin kendi soğuk mühürlü kağıtları var, onlarda da kullanılabilir."

Bu sistemle soğuk damga basma işleminde zaman ve insan gücünden tasarruf sağlandığını, maliyetlerin yarıya indiğini aktaran Sevindi, kendi sanayilerindeki ekipman ve kartlarla üretimi gerçekleştirdiklerini, mekanik aksamı atölyedeki makinelerde imal ettiklerini bildirdi.

Makine ilk olarak Osmangazi Milli Eğitim Müdürlüğünde kullanılacak

Okul Müdürü Oktay Güllü de yaptıkları araştırmada, Türkiye'de okul diploması, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı gibi belgeler hazırlanırken yılda milyonlarca kez soğuk damga basıldığını öğrendiklerini anlattı.

Yürüttükleri projelerde kamu yararı, insanların rahat iş yapması, inovasyon ve verimliliği ön planda tuttuklarını kaydeden Güllü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmangazi Milli Eğitim Müdürlüğünün bu projede büyük katkılarının olduğunu belirtti.

Makine Teknolojisi ile Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi alanlarındaki öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı 3-4 aylık çalışmayla makinenin üretildiğini ifade eden Güllü, "İlk ürünü de Osmangazi Milli Eğitim Müdürlüğüne vereceğiz. Bu ürünümüz de tescillenecek. Türkiye'de otomatik soğuk mühür basılan bir sistem yok. Kamunun hizmetine sunmayı planlıyoruz." dedi.

Lisenin Makine Teknolojisi Alanı 12'nci sınıf öğrencisi Adem Caner Arslan, okuldaki yenilikçi çalışmaların mesleki donanımına büyük katkılar sağladığını vurguladı.

Projelerin geliştirilmesinde öğretmenlerine yardımcı olmaya çalıştığını aktaran Arslan, "Mezun olduktan sonra bu tarz yenilikçi tasarımlar ve ürünler bana iyi yönde katkı sağlayacak. Bu konuda çok mutluyum." diye konuştu.

Aynı sınıftan Ömer Faruk Demir ise makine mühendisi olmak istediğini dile getirerek bu cihazın yapımında çok fazla teknik öğrendiğini, bunların da mezun olduktan sonra kendisine fayda sağlayacağını söyledi.

Meslek lisesi HÜRTECH markasıyla otomatik soğuk damga makinesi geliştirdi
Meslek lisesi HÜRTECH markasıyla otomatik soğuk damga makinesi geliştirdi
Meslek lisesi HÜRTECH markasıyla otomatik soğuk damga makinesi geliştirdi
Meslek lisesi HÜRTECH markasıyla otomatik soğuk damga makinesi geliştirdi
Meslek lisesi HÜRTECH markasıyla otomatik soğuk damga makinesi geliştirdi
Meslek lisesi HÜRTECH markasıyla otomatik soğuk damga makinesi geliştirdi
Meslek lisesi HÜRTECH markasıyla otomatik soğuk damga makinesi geliştirdi
Meslek lisesi HÜRTECH markasıyla otomatik soğuk damga makinesi geliştirdi
Meslek lisesi HÜRTECH markasıyla otomatik soğuk damga makinesi geliştirdi

milli eğitim bakanlığı, Osmangazi, Güllü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslek lisesi 'HÜRTECH' markasıyla otomatik soğuk damga makinesi geliştirdi - Son Dakika


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