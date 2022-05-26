Bursa'daki meslek lisesinin çiftliğinde üretilen yumurtalar öğrencilere harçlık oluyor - Son Dakika
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Bursa'daki meslek lisesinin çiftliğinde üretilen yumurtalar öğrencilere harçlık oluyor

26.05.2022 11:42

Bursa'daki Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, kümes hayvancılığını uygulamalı öğrenerek mezuniyet sonrası hayata donanımlı hazırlanıyor.

Bursa'daki Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, kümes hayvancılığını uygulamalı öğrenerek mezuniyet sonrası hayata donanımlı hazırlanıyor.

Gıda Teknolojisi, Tarım, Laboratuvar Hizmetleri alanları da bulunan okulda, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanında 175 öğrenciye eğitim veriliyor.

Hayvancılıkla ilgili alanda başlatılan proje kapsamında alınan 3 bin tavuğun bakımı ve yetiştiriciliği, öğretmenlerin nezaretinde öğrenciler tarafından yapılıyor.

Lisenin 400 dönüm alandaki yerleşkesinde 50 dönüm arazi tavuklar için ayrılarak, tavukların günlük bakımı ve beslenmeleri yapılıyor. Tavuklardan elde edilen yumurtalar da okulun kendi markası olan "Hamidiye" etiketiyle lisedeki makinelerde paketlenerek tüketime hazır hale getiriliyor.

Öğrencilere döner sermayeden aylık ödeme yapılarak harçlıklarını çıkarmaları da sağlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Bursa Ekmek ve Besin Sanayi AŞ (BESAŞ) ile Bursa Uludağ Üniversitesinin satış noktalarına da gönderilen yumurtalar, özellikle anaokullarından talep görüyor.

"Hedefimiz ayda 300 bin yumurta, üretim kapasitemiz buna uygun"

Okul müdürü Ali Cihan, AA muhabirine, yumurta verimi ve kalitesi yüksek tavuklarla öğrencilere eğitim verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin kümes hayvancılığı ve yumurtacılığın tüm aşamalarını öğrendiğini belirten Cihan, şöyle konuştu:

"Hakiki gezen tavuk yumurtası ürettiğimiz için yumurtalarımıza talep çok fazla. Önceliğimiz öğrenciler olduğu için anaokullarındaki çocuklarımız bizim için çok önemli. Bursa'daki anaokullarımızın yumurta tedariklerini sağlıyoruz. Günlük 5 bin yumurta üzerinden düşündüğümüzde aylık ortalama 150 bin yumurta üretimimiz gerçekleşecek. Talep doğrultusunda hedefimiz ayda 300 bin yumurta, üretim kapasitemiz buna uygun."

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı Şefi Eray Şentürk de öğrencilere verilen teorik ve pratik eğitimleri anlattı.

Uygulamalı eğitimle öğrencileri kalıcı bilgilerle donatmaya çalıştıklarını vurgulayan Şentürk, "Hangi yemin kullanılması gerektiğini, sularının nasıl olacağını anlatıp daha sonra kanatlı atölyesinde bunları uygulamalı olarak gösteriyoruz. Öğrencilerin buradan çıktıklarında iş problemi yaşamayacaklarını düşünüyorum. Günümüzde de artık hayvancılığa daha fazla önem veriliyor." dedi.

Öğrencilerden Emre Cabat da günlük olarak tavukların bakımını yaptıklarını, sağlıklarıyla ilgili tespitlerde bulunduklarını aktardı.

Gün içinde tavukların su, yem ve yumurta kontrollerini tamamladıklarını ifade eden Cabat, okulda mesleki deneyim kazanmalarının kariyerleri için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Bursa'daki meslek lisesinin çiftliğinde üretilen yumurtalar öğrencilere harçlık oluyor
Bursa'daki meslek lisesinin çiftliğinde üretilen yumurtalar öğrencilere harçlık oluyor
Bursa'daki meslek lisesinin çiftliğinde üretilen yumurtalar öğrencilere harçlık oluyor
Bursa'daki meslek lisesinin çiftliğinde üretilen yumurtalar öğrencilere harçlık oluyor

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Kaynak: AA

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