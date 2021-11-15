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Müze notaların dilini dünyanın enstrümanıyla geleceğe taşıyor - Son Dakika

Müze notaların dilini dünyanın enstrümanıyla geleceğe taşıyor

15.11.2021 11:00

Bursa'da yaklaşık 3 ay önce açılan Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, geçmişten günümüze 300'e yakın enstrümanla ziyaretçilerine müziğin evrenselliğini yansıtıyor.

Bursa'da yaklaşık 3 ay önce açılan Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, geçmişten günümüze 300'e yakın enstrümanla ziyaretçilerine müziğin evrenselliğini yansıtıyor.

Kentte uzun yıllar kültür hayatına önemli katkılarda bulunan ve 2015 yılında hayatını kaybeden Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol'a ait, birçok ülkeden 200'ü aşkın enstrümanın bulunduğu koleksiyon, ağustos ayında kapılarını açan müze sayesinde geniş kitlelere tanıtılıyor.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde yer alan müzenin envanteri, sanatsever bağışçıların katkılarıyla kısa sürede 284'e ulaştı.

Dünyanın dört bir yanından tüm kıtaları temsil eden enstrümanların bulunduğu müzenin ziyaretçileri, rehber eşliğinde bölümleri gezerek eserler hakkında bilgiler ediniyor. Ziyaretçiler, enstrümanların hikayelerini öğrenerek farklı bir deneyim yaşıyor.

"Öncü ve yenilikçi bir müze"

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, AA muhabirine, Sanlıkol'un hem hekimliği hem de sanata katkılarıyla Bursa için önemli bir kişilik olduğunu söyledi.

Müzenin oluşum sürecini aktaran Aslan, "Müzenin küratörlüğü Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol'un oğlu, New England Conservatory Müzik Tarihi ve Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol'a ait. Aynı zamanda iyi bir müzisyen olan Sanlıkol'un caz alanında çalışmaları bulunuyor. Müze ile ilgili toplantılarımız, görüşmelerimiz sürüyor. Müzenin bundan sonraki değişim çizgisine aile ile devam ediyoruz." dedi.

Aslan, Sanlıkol ailesi ile Nilüfer Belediyesinin yollarının, kültürel mirası koruma çabasıyla koleksiyonun geleceğe taşınması noktasında kesiştiğini dile getirdi.

Bursa'nın tek müzik enstrümanları müzesi olan yapının, Türkiye'nin öncü ve yenilikçi müzeleri arasında yer aldığını vurgulayan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın farklı kültürlerinden, farklı müzik geleneklerinden enstrümanlar burada kültürel coğrafyalara göre çerçevelenmiş 13 adacık üzerinde sergileniyor. Her bir adacık aynı zamanda sahne gibi kurgulanmış olup enstrümanlar icracıların çalış pozisyonuna göre sunuluyor. Müzemiz, Güneydoğu Asya'nın kadim kültürlerinden, Avustralya yerlileri Aborjinlerden, Güney Amerika'dan, Balkanlar'dan, Kafkaslara uzanan çok geniş bir coğrafyaya seslenen bir yapıya sahip."

105 yıllık ud da sergileniyor

Nejla Aslan, müzede geniş coğrafyalardan enstrümanların bulunmasının yanı sıra Türkiye adacığının çok önemli olduğunu belirtti.

Bu adacıktaki eserlerden birinin, 1916 yılında yapılmış ud olduğu bilgisini veren Aslan, bu çalgının dönemin ünlü ustalarından Aşkar Köseyan tarafından üretildiğini ifade etti.

Müzeyi özellikle üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerinin ziyaret ettiğini anlatan Aslan, gelecek yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşulları elverdiğince yoğun bir program yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, pazartesi hariç her gün 09.00-18.00 saatlerinde gezilebiliyor.

Müze notaların dilini dünyanın enstrümanıyla geleceğe taşıyor
Müze notaların dilini dünyanın enstrümanıyla geleceğe taşıyor
Müze notaların dilini dünyanın enstrümanıyla geleceğe taşıyor
Müze notaların dilini dünyanın enstrümanıyla geleceğe taşıyor
Müze notaların dilini dünyanın enstrümanıyla geleceğe taşıyor
Müze notaların dilini dünyanın enstrümanıyla geleceğe taşıyor
Müze notaların dilini dünyanın enstrümanıyla geleceğe taşıyor
Müze notaların dilini dünyanın enstrümanıyla geleceğe taşıyor
Müze notaların dilini dünyanın enstrümanıyla geleceğe taşıyor

nilüfer belediyesi, Müzik, Bursa, Müze, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Müze notaların dilini dünyanın enstrümanıyla geleceğe taşıyor - Son Dakika


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