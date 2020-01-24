Bursa'daki okullarda sıfır atık eğitimi verildi - Son Dakika
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Bursa'daki okullarda sıfır atık eğitimi verildi

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, öğrencilerin çevre duyarlılığını artırmak amacıyla "Sıfır Atık Mavi Projesi" konulu eğitim düzenlendi.

Bursa'daki okullarda sıfır atık eğitimi verildi, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, öğrencilerin çevre duyarlılığını artırmak amacıyla "Sıfır Atık Mavi Projesi" konulu eğitim düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Enerji Yönetim Birimi işbirliğinde düzenlenen eğitimde öğrencilere proje hakkında bilgi verildi.

Plastik atıkların, mercan kayalıklarına ve derinlerde yaşayan canlılara zarar verdiği, okyanus canlılarının vücuduna dolanarak boğulmalarına yol açtığı ve plastik eşyaya takılan, sıkışan hayvanların hayatlarını kaybettiği aktarılan eğitimde, denizleri temiz tutmanın herkesin görevi olduğu ifade edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Plastik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:28 Kaynak: AA
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