Bursa'daki Ölüm Yolunda Otobüslere Bariyerli Önlem
1 saat önce
BURSA'dan Uludağ'a kısa yoldan çıkmak için 2014 yılında açılan otobüs ve kamyon geçişlerinin yasak olduğu Dobruca Yolu'nda, bu kurala uyulmayınca çalışma yapıldı.
BURSA'dan Uludağ
'a kısa yoldan çıkmak için 2014 yılında açılan otobüs ve kamyon geçişlerinin yasak olduğu Dobruca
Yolu'nda, bu kurala uyulmayınca çalışma yapıldı. Geçen 5 yılda meydana gelen otobüs kazalarında 3 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı yolun girişleri beton bariyerlerle daraltıldı. Osmangazi
ilçesi Dobruca Mahallesi'nde Uludağ'a kısa sürede ulaşımı sağlamak için 2014 yılında yol açıldı. Otobüs ve kamyon girişlerinin yasak olduğu Dobruca yolunda, bu kural hep ihlal edildi. 5 yılda bu yolda meydana gelen otobüs kazalarında 3 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı. Son olarak 1 Mart 2019 tarihinde öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrilmiş ve yol kazanın ardından trafiğe kapatılmıştı.
Karayolları ve Belediye ekipleri, bu kazanın ardından otobüs ve kamyonlarının girişini önlemek için yolda çalışma yaptı. Yolun giriş ve ve çıkışlarında beton bariyerlerle daraltma yapıldı. Ayrıca yine giriş ve çıkışlara demir yükseltiler kurularak yüksekliği 2 metre 60 santimetreyi geçen araçların yola girişleri engellendi. Yapılan çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:54 Kaynak: DHA
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