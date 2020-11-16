Bursa'daki operasyonda 10,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunduran şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'daki operasyonda 10,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunduran şahıs gözaltına alındı
16.11.2020 14:43
Bursa'da 10,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da 10,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli T.T'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği Galya'nın da katılımıyla yapılan aramalarda 10,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
T.T. gözaltına alındı.
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