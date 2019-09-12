Son Dakika Haberleri: Bursa'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon

22 dakika önce

Bursa'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bursa'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon, System.String[]

Bursa'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Polisin, 10 Eylül'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan zanlıların, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler daha sonra adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde yağma, silahla yaralama, tehdit, iş yeri kurşunlamak suretiyle mala zarar verme ve tefecilik" suçlarını işledikleri iddia edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde önceden belirlenen 20 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelileri yakalamıştı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 12 tabanca ve 4 av tüfeği, bu silahlara ait mermi ve fişekler ile başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet ele geçirilmişti.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 91 değnekçi yakalandı; 108 lira ceza ile serbest kaldılar
İşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış halde bulundu Şehit eşlerine hakaret eden şüpheli gözaltında alındı Kardeş katilinin tanık oğlu: "Mesele namus ise namus insanın beynindedir"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 10:39:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]