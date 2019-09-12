Bursa'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon

Bursa'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Polisin, 10 Eylül'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan zanlıların, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler daha sonra adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde yağma, silahla yaralama, tehdit, iş yeri kurşunlamak suretiyle mala zarar verme ve tefecilik" suçlarını işledikleri iddia edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde önceden belirlenen 20 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelileri yakalamıştı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 12 tabanca ve 4 av tüfeği, bu silahlara ait mermi ve fişekler ile başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet ele geçirilmişti.