Son Dakika Haberleri: Bursa'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon
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Bursa'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon

2 saat önce

Bursa'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Bursa'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon, System.String[]

Bursa'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Organize suç örgütü kurdukları ve çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan zanlılardan A.K.C, K.S, A.T, E.K, A.Ç, S.D, E.K, U.B ve C.G. ile M.E. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından tutuklandı.

C.G, C.K. ve O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde yağma, silahla yaralama, tehdit, iş yeri kurşunlamak suretiyle mala zarar verme ve tefecilik" suçlarını işledikleri iddia edilen 13 kişi, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Zanlıların adreslerinde 12 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği, bu silahlara ait mermi ve fişekler ile başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet ele geçirilmişti.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:04 Kaynak: AA
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