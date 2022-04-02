Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı

02.04.2022 09:01

Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı Bursa'da 60 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınının bilançosu havadan böyle görüntülendi Yangına farklı açılardan müdahale edilebilmek için dozer ile farklı yollar açıldı Bursa'da ormanlık alanda başlayan...

Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı

Bursa'da 60 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınının bilançosu havadan böyle görüntülendi

Yangına farklı açılardan müdahale edilebilmek için dozer ile farklı yollar açıldı

BURSA - Bursa'da ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 60 hektarlık ormanlık alan yanarak küle döndü. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangının ormanlık alana verdiği zarar dron ile havadan görüntülendi.

Osmangazi ilçesine bağlı Karaıslah, Güneybudak ve Soğukpınar arasındaki çam ormanlarında etkili olan orman yangını, 60 hektar alanı küle çevirdi. Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye ekipleri, BUSKİ ve çevre illerden gelen arazözler yangına müdahale etti.

18 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı

Rüzgar nedeniyle sürekli büyüyen yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu sabaha karşı kontrol altına alındı. Bursa Valisi Yakup Canbolat basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 60 hektar alanın zarar gördüğünü" söyledi.

Dozerler ile Yeni Yollar Açıldı

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına dozer yardımıyla alternatif yollar açıldı. Ekipler arazözler ile birlikte yangına farklı açılardan müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.

Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı

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Bursa'daki orman yangını 17,5 saat sonra kontrol altına alındı Bursa'daki orman yangını 17,5 saat sonra kontrol altına alındı Bilecik'te orman yangını 12 saatin ardından kontrol altına alındı Bilecik'te orman yangını 12 saatin ardından kontrol altına alındı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı - Son Dakika
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