Bursa'daki orman yangını
22 dakika önce
Bursa'nın Kestel ilçesinde temmuz ayında çıkan orman yangınıyla ilgili 2 kardeş gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:40 Kaynak: AA
Bursa'nın Kestel ilçesinde temmuz ayında çıkan orman yangınıyla ilgili 2 kardeş gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derekızık Mahallesi'nde 7 Temmuz'da çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında, olay yerinde bulunan materyaller ve yapılan kamera incelemeleri neticesinde, yangına sebep oldukları iddiasıyla E.İ ve B.İ isimli kardeşleri gözaltına aldı.
Yaklaşık 1,5 hektar alanın zarar gördüğü alanda not defterlerini yaktıklarını öne süren şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
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