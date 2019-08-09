Son Dakika Haberleri: Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

1 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]
Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Fethiye, Selimiye ve Yeniköy mahallelerinin arasında bulunan ormanlık alanda çıkan ve çevredekilerin itfaiyeye haber verdiği yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 15 arazöz, 4 dozer ve 5 yangın söndürme helikopteriyle müdahale etti.
Saatler süren çalışmaların ardından yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yenişehir, Fethiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:44 Kaynak: AA
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