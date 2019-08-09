Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
1 saat önce
Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:44 Kaynak: AA
'nın Yenişehir
ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Fethiye
, Selimiye
ve Yeniköy
mahallelerinin arasında bulunan ormanlık alanda çıkan ve çevredekilerin itfaiyeye haber verdiği yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 15 arazöz, 4 dozer ve 5 yangın söndürme helikopteriyle müdahale etti. Saatler
süren çalışmaların ardından yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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