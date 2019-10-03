Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
35 dakika önce
Bursa'nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:42 Kaynak: AA
Bursa'nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Gürsu ilçesine bağlı kırsal Kazıklı Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarı etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, 21 araç, 1 dozer ve 75 personelle yapılan yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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