Bursa'daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı
3 saat önce
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün 9 ayrı yerde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı.
Bursa
'nın Orhaneli
ilçesinde dün 9 ayrı yerde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:24
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