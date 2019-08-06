Son Dakika Haberleri: Bursa'daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı
Son Dakika Ekonomi Haber

Bursa'daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

3 saat önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün 9 ayrı yerde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı.

Bursa'daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı, System.String[]
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün 9 ayrı yerde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı.
Orhaneli, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında validen sabotaj açıklaması
Erdoğan'ın ilaç sözü verdiği O' baba mutluluktan ağladı Dolar/TL, 5,54 seviyesinden işlem görüyor Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:51:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]