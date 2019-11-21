Son Dakika Haberleri: Bursa'daki orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü
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Bursa'daki orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü

6 saat önce

Bursa'daki orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördüBursa'da, çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Bursa'daki orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü

Bursa'da, çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Merkez Osmangazi ilçesi Yiğitali mevksindeki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, 4 tanker ve 25 kişilik ekip sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, arazözlerin bölgeye ulaşabilmesi için ağaçları motorlu testereyle keserek yol açtı.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa'daki orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü

Osmangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:28 Kaynak: DHA
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