Bursa'daki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

Bursa'daki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

BURSA'nın Orhaneli ilçesi Karıncalı mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

BURSA'nın Orhaneli ilçesi Karıncalı mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. 1 yangın söndürme helikopteri ve 4 arazözle müdahale edilen yangında, 5 dönüm alan zarar gördü. Orhaneli'nin Karıncalı mevkisinde ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, 1 helikopterle havadan, 4 arazöz ve 5 su tankeriyle karadan müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinden oluşan 18 kişi katıldı. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre yangında 5 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.



Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 13:21

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konuşuyor

Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarına çarpan tankerden sızan petrol nedeniyle çevre felaketi yaşanıyor

Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı

Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular

Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti

Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü

PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir

Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu

Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz

Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda

İrem Derici'den özel ilişki çıkışı: Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz

AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi