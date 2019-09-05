Son Dakika Haberleri: Bursa'daki orman yangınlarının failleri yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bursa'daki orman yangınlarının failleri yakalandı

2 saat önce

Bursa'daki orman yangınlarının failleri yakalandı 145 hektarlık ormanı küle çeviren 3 kişi gözaltındaBURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 145 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınını gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 kişi İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'daki orman yangınlarının failleri yakalandı

145 hektarlık ormanı küle çeviren 3 kişi gözaltında

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 145 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınını gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 kişi İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

5 Ağustos'ta Orhaneli ile Mustafakemalpaşa ilçeleri arasında Çivili bölgesindeki çıkan orman yangınında 145 hektar alan zarar görmüştü. 500 metre, 1 kilometre mesafelerle 7 farklı noktalarda aynı anda yangının çıkması sabotaj iddialarını gündeme getirdi. İddiaları değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu suçu işleyen şahısların peşine düştü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaneli Cumhuriyet Başsavcılığınca ortak yapılan çalışmalarda haklarında gözaltı kararı bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar ilk işlemleri yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Orhaneli, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İkiz plakayla milyonluk vurgun yapan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı
Çocuklarına içki içiren sorumsuz çift gözaltına alındı! Çocuklarına içki içirdikleri için gözaltına alınan çift serbest bırakıldı Kamerun'da parktan kaçan iki aslan 80 inek yedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 21:15:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'daki orman yangınlarının failleri yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]