Bursa'daki Osmanlı mirası ilçede 30 bin tapu dağıtılarak mimari dönüşüm sağlanacak - Son Dakika

Bursa'nın merkez ilçelerinden ve şehir nüfusunun yüzde 21'inin yaşadığı Osmanlı mirası Yıldırım'da, belediyenin kentsel dönüşüm projeleri sayesinde planlı ve sağlıklı yapılaşma uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının gölgesinde geçen 2021'in, verdikleri sözlerin ve temelini attıkları projelerin başlangıcını yaptıkları bir atılım dönemi olduğunu söyledi.

Yılmaz, bu yıl da bu çalışmaların devam edeceğini belirterek, Yıldırım'ın, yüzde 1'lik yüzölçümüne karşılık yüzde 21'lik nüfusuyla Bursa'nın en yoğun ilçesi olduğunu aktardı.

İmardan kentsel dönüşüme, yeşil alanlardan sosyal yaşam alanlarına, kültür sanattan spor faaliyetlerine birçok konuda proje ve hizmet ürettiklerini belirten Yılmaz, "Yıldırım'ın 3'te birinde imarla ilgili bir gündem söz konusu. 2022 yılında inşallah 30 binin üzerinde hak sahibine tapu dağıtımı gerçekleştirerek bölgenin imar planı ve uygulaması problemlerini çözmüş olacağız. Bu vesileyle 2022'yi 'tapu ve dönüşüm yılı' ilan ettik." dedi.

"Dönüşümün önündeki en büyük engel olan imar uygulamalarını kaldırıyoruz"

Yılmaz, daha önce Değirmenönü Mahallesi'nde, Karapınar Mahallesi'nin bir bölümünde tapu dağıtımı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Karapınar'ın kalanı ile Demetevler, Şirinevler, Hacivat, Çınarönü, Arabayatağı, Ulus, Mevlana ve Yavuz Selim mahallelerinde, tapu dağıtımlarını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Burası Ankara Yolu'nun altı dediğimiz bir bölge. 200 bin insanın yaşadığı bir bölgede tapu dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bununla beraber bölge bölge ilçemizin tüm kesimlerinde de imar uygulaması çalışması gerçekleştiriyoruz. Dönüşümün önündeki en büyük engel imar uygulamaları. Biz bu engeli kaldırmış oluyoruz. Bu engeli kaldırdığımızda bakanlığımızın desteğiyle yaptığımız projeler olacak, özel sektörle yaptığımız projeler olacak. Hemşehrilerimizin özel sektörle direkt yapacağı modeller olacak. Bunların zeminini hazırlıyoruz. Bunların üstüne 2022 yılından itibaren güzel örneklerin, modellerin ve dönüşüm projelerinin ortaya çıkacağını da şimdiden görüyoruz."

60 dönüm alanda yüzde 100 uzlaşmayla dönüşüm projesi

Oktay Yılmaz, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarına model olacak bir projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Bu kapsamda 60 dönüm alanda vatandaşlarla dönüşüm projesi gerçekleştirdiklerini bildiren Yılmaz, "Aynı zamanda imar uygulaması yaptığımız bu projede sadece eski binaların yerine yeni binalar yapmıyor, bununla beraber sosyal yaşam alanları, sosyal donatı alanları kazandırıyoruz. Projemizin en önemli özelliği yüzde 100 uzlaşmayla gerçekleştiriyor olmamız. Eski binaların tamamını yıktık. Önümüzdeki günlerde temel atacağız. İnşallah 2023'te de hak sahiplerine yeni konutlarını teslim edeceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, Mevlana Mahallesi 7'nci etapta dönüşüm projesinin devam ettiğini belirtti.

Yapımı tamamlanan 650 konutluk ilk etabın 300 konutunu hak sahiplerine teslim edecekleri bilgisini veren Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlimizde kalan diğer konutları da bir sonraki etaptaki hak sahiplerine teslim ederek yeni bir rezerv alan kazanmış olacağız. Bu şekilde hem bölgede bir model oluşturmuş olunacak hem de domino etkisiyle bir süreç yönetmiş olacağız. Proje güzel olunca, vatandaşımızın desteği olunca 'Neden o etaptan başladınız da bizim etaptan başlamadınız?' gibi sitemlerle de karşı karşıya kalmıyoruz. Bu da hemşehrilerimizin aslında kentsel dönüşüme sıcak baktığının önemli bir göstergesi. Tabii burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Bakanımız Sayın Murat Kurum'un büyük bir desteği olduğunu da ifade etmek lazım."