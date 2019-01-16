Son Dakika Haberleri: Bursa'daki Özel Öğrenciler, Çanakkale'deki Arkadaşlarına Ayraç Yapıp Gönderdi

Bursa'daki Özel Öğrenciler, Çanakkale'deki Arkadaşlarına Ayraç Yapıp Gönderdi

1 saat önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, Saadet Öcalgiray Özel Eğitim ve Meslek Okulu öğrencileri, Çanakkale Özlem Kayalı İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerine, yarı yıl tatili için mektup yazıp, hediyeler gönderdi.

Bursa'daki Özel Öğrenciler, Çanakkale'deki Arkadaşlarına Ayraç Yapıp Gönderdi, System.String[]
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, Saadet Öcalgiray Özel Eğitim ve Meslek Okulu öğrencileri, Çanakkale Özlem Kayalı İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerine, yarı yıl tatili için mektup yazıp, hediyeler gönderdi.

Eğitimin geliştirilmesine yönelik fikir, uygulama ve dileklerin paylaşılması amacıyla öğretmen ve öğrencileri aynı platformda buluşturan e-Twinning projesi kapsamında öğrendikleri kağıt kıvırma sanatıyla (Quilling) kitap ayraçları yapan Orhangazi Saadet Öcalgiray Özel Eğitim ve İş Okulu 8-A sınıfı öğrencileri, bu ayraçları yazdıkları mektup ve çeşitli hediyelerle birlikte yeni arkadaşlarına göndermenin heyecanını yaşadılar. Sınıf öğretmeni Gurbet Sönmez'in koordinatörlüğünde hazırlanan mektup ve hediyeler, Çanakkale'ye ulaştırılmak üzere kargoya verildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:34 Kaynak: DHA

Kayalı, Orhangazi, Çanakkale, Bursa, Güncel
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