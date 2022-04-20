Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu

20.04.2022 10:01
Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu

Bursa'da ceza infaz memurlarını taşıyan servise yapılan saldırıda şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu.

Bursa'da ceza infaz memurlarını taşıyan servise yapılan saldırıda şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu.

Bursa'da sabah 7.30 sıralarında uzaktan kumandalı düzenekle ceza infaz memurlarını taşıyan servis otobüsüne saldırı düzenlendi. Saldırıda 36 yaşındaki Cengiz Yiğit şehit olurken, 1'i ağır olmak üzere 4 memur yaralandı. Memurlardan 2'si taburcu edildi.

1986 Ağrı Hamur doğumlu, 3 çocuk babası Cengiz Yiğit, 2009 yılında Van'da işçi olarak göreve başladı. 2011'de gardiyan olan Yiğit Cengiz, ağustos ayında Gemlik Denetimli Serbestliğe tayin olmuş, pandemi nedeniyle de geçici görevle E Tipi Cezaevine geçici görevle çalışıyordu. - BURSA

Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu
Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu
Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu
Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu
Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu
Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu
Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu
Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu
Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu
Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu
Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu
Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu
Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu
Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu
Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu

YORUMLAR
500
Bakan Soylu açıklama yaptı: Cezaevi aracının geçişi sırasında bir EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı, failler aranıyor Bakan Soylu açıklama yaptı: Cezaevi aracının geçişi sırasında bir EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı, failler aranıyor Bursa'da cezaevi aracında patlama! Vali açıklama yaptı: El yapımı patlayıcı olduğu düşünülüyor Bursa'da cezaevi aracında patlama! Vali açıklama yaptı: El yapımı patlayıcı olduğu düşünülüyor

Memur, İnfaz, Şehit, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:29 Bugün yapılacak Bilim Kurusu zirvesi 27 Nisan çarşamba gününe ertelendi
10:21 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın hayat hikayesini anlattığı belgeseli yayımlandı
10:16 Davutoğlu'na Gültekin Uysal'ın açıklaması soruldu: Basın önünde polemik yapmam, kendi aramızda konuşuruz
10:04 Rezidansta taciz ve işkence olayında yeni gelişme! İfade veren Demet A.: Can güvenliğim yok
09:50 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe, Azra'nın gönlünü alabildi mi?
09:47 Gülşen'den Aleyna Tilki'ye destek: Daha ne desin bu kız
09:46 Bakan Soylu açıklama yaptı: Cezaevi aracının geçişi sırasında bir EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı, failler aranıyor
09:45 Vedaları kısa sürdü! Premier Lig'e yükselen ilk takım netleşti
09:30 Bursa'da cezaevi aracında patlama! Vali açıklama yaptı: El yapımı patlayıcı olduğu düşünülüyor
09:27 Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Emin ve Servet'in yüzleşmesinde neler yaşandı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 10:37:00. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun kimliği belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement