Son Dakika Haberleri: Bursa'daki Pkk/kck Operasyonu

Bursa'daki Pkk/kck Operasyonu

1 saat önce

Bursa'da, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye getirildi.

Bursa'daki Pkk/kck Operasyonu, System.String[]
Bursa'da, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince, sosyal paylaşım sitelerinden PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla yakalanan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Güvenlik güçlerince, sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 13 kişinin yakalanması için 20 Mart'ta kent merkezi ile Gemlik, İnegöl, Gürsu ve Kestel ilçelerindeki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı. Daha sonra 4 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:45 Kaynak: AA

PKK, Bursa, Güncel
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