Radyatör fabrikasında, TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev başlatıldı - Son Dakika

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Bursa'da bir radyatör fabrikasında, 193 kişiyi kapsayan toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca greve gidildi.

Fabrika önünde toplanan işçiler, "Bu iş yerinde grev vardır" yazılı pankart açarak grev ilanını fabrikanın kapısına astı.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, burada yaptığı açıklamada, fabrikada bulunan 193 işçinin hakkını alana kadar greve devam edeceklerini söyledi.

Akyel, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçilerin hakkı olanı istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Hakkımız olanı da sonuna kadar mücadele ederek alacağız. Bizler her zaman iş yerimizle kazanmayı düşündük. İş yerimiz de kazansın biz de kazanalım istiyoruz. Tek taraflı kazanmaya asla müsaade etmiyoruz. Toplu sözleşme masasında 180 gündür bir arpa boyu yol gitmedik. Haklarımızın üzerine yeni haklar kazanmayı bir kenara bırakın mevcut hakkımızdan geri adım atmamızı istiyorlar. İkramiyelerimizi vermek istemiyorlar."

Grev kararında "beyaz yakalı" çalışanların da kendilerine destek verdiğini öne süren Akyel, herkes için mücadelelerine devam edeceklerini bildirdi.

Akyel, "İnsanca yaşayacağımız bir ücret, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek için mücadele ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan her gün bu mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.