Bursa'daki Şadırvanlı Han Yeniden Ayağa Kaldırılacak

Bursa'da, 20. yüzyıl başlarına ait sivil mimarlık örneği Şadırvanlı Han, Osmangazi Belediyesince yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında yeniden ayağa kaldırılacak.

Bursa'da, 20. yüzyıl başlarına ait sivil mimarlık örneği Şadırvanlı Han, Osmangazi Belediyesince yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında yeniden ayağa kaldırılacak.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarihi Kayhan Çarşısı'nın simgelerinden olan Şadırvanlı Han, yeniden ayağa kaldırılarak sosyal ve kültürel amaçlı kullanılacak.



Yaklaşık 650 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak inşa edilen hanın kaba inşaatı tamamlandı. Dış cephe ile kaba ve ince sıva işleri biten yapının boya astarı çalışmalarına başlandı. Tamamlandığında sosyal ve kültürel amaçlı kullanılacak olan Şadırvanlı Han içinde iş yerlerinin yanı sıra sergi ve toplantı salonları yer alacak.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çalışmaların tamamlanmasıyla Şadırvanlı Han'ın Kayhan Çarşısı'na önemli bir değer katacağını ifade etti.



Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de dünyanın en önemli kentlerinden olduğunu belirten Dündar, şunları kaydetti:



"Bizler bu zenginliklerin kaybolmaması, yeniden ayağa kaldırılıp yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması için büyük bir çaba harcıyoruz. Bursa'yı tarihteki hüviyetine kavuşturuyoruz. Birçok sivil mimarlık örneği yapıyı ayağa kaldırdık. Bunlardan bir tanesi de Şadırvanlı Han olacak. Rekonstrüksiyon çalışmalarında büyük yol kat ettiğimiz Şadırvanlı Han, içerisinde yer alan dükkanları, sergi ve toplantı salonları ile sosyal ve kültürel hayata renk katacak, tarihi çarşımızı canlandıracak."





Dündar, restorasyonu sadece binaları yenilemek olarak görmediklerini dile getirerek, "Biz restore ettiğimiz yapılarla ekonomiye, kültüre, sanata, sosyal hayata katkı sağlayabilecek değer üretiyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa için kalıcı işler, kalıcı eserler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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