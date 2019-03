Bursa'daki Sazlık Yangınında 120 Dönümlük Alan Kül Oldu

BURSA'nın İznik ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve sabaha karşı söndürülebilen sazlık yangınında, 120 dönümlük alanın kül olduğu belirtildi.

İznik Gölü kıyısındaki Çakırca Mahallesi'ndeki sazlıklarda dün öğle saatlerinde başlayan yangın, akşam saatlerine doğru rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler yayılırken bölgeyi duman kapladı. İtfaiyenin gece boyu süren yoğun çalışmasıyla yangın sabaha karşı tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü ve soğutma çalışması tamamlandı. Jandarma ekiplerinin çevrede önlem aldığı söndürme çalışmaların ardından inceleme yapıldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, birçok zeytin ağacının zarar gördüğü belirlendi.



'120 DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU'



Çakırca Mahalle Muhtarı Zeki Bayrak, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangın mahalle merkezimize kadar ulaştı. Takriben 110- 120 dönüm sazlık alan yandı. Bunlar her yıl olan şeyler. Artık biz de bıktık. Çünkü sazlıkların içinde her türlü canlı var. Birileri tarafından yakıldığını tahmin ediyoruz" dedi.



Jandarma ekiplerinin yangınla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi. - Bursa

