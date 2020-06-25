Bursa'daki sel bölgesinde seferberlik - Son Dakika

Bursa'daki sel bölgesinde seferberlik

Bursa'nın Kestel ilçesinde 21 Haziran'da meydana meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de kaybolduğu sel felaketinin ardından bölgedeki enkaz büyük ölçüde kaldırıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 21 Haziran'da meydana meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de kaybolduğu sel felaketinin ardından bölgedeki enkaz büyük ölçüde kaldırıldı.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kestel ilçesine bağlı Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği selde, suya kapılan 17 yaşındaki Derya Bilen'i arama çalışmalarına devam ediliyor.

Selden en büyük zararı gören Dudaklı Mahallesi'nde yaraların sarılması için adete seferberlik başlatıldı. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren 200'den fazla personel, BUSKİ ve Fen İşleri bünyesindeki iş makineleriyle bölgeye yoğunlaşan Büyükşehir Belediyesi, köy meydanındaki enkazı kısa sürede kaldırırken şimdi de selden zarar gören evlerde temizlik çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına ilçe belediyeleri ve ilgili kamu kurumları da destek verirken hayatın bir an önce normale dönmesi için Kestel'de gece gündüz demeden çaba harcanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel'in Dudaklı Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. BUSKİ'nin adeta üs kurduğu mahalledeki çalışmalar hakkında BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'ten bilgi alan Aktaş'a, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya da eşlik etti.

"Büyükşehir Belediyemizin 200'den fazla personeli çalışıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, yaraların kısa sürede sarılması için tüm kurumlarla iş birliği içinde canla başla çalıştıklarını belirtti.

Devletin Kestel için adeta seferberlik ilan ettiğini dile getiren Aktaş, ilk dakikadan itibaren başta Büyükşehir ve Kestel belediyeleri olmak üzere ilgili tüm kurumların harekete geçtiğini hatırlattı.

Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye özel ilgi gösterdiğinin altını çizerek, "Yol güzergahında DSİ çalışmalar yapıyor. Büyükşehir ve ilçe belediyemizin çalışmaları var. Tabii şu an tek beklentimiz, tek ümidimiz kayıp olan yavrumuzun bir an önce bulunması. Gönül arzu eder ki sağ olarak bulalım ama şartlar giderek zorlaştı. Başta AFAD olmak üzere ilgili tüm kurumlar gece gündüz çalışıyorlar. Ailelerimize sabırlar diliyorum, büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Bölgede hayatın bir an önce normale dönmesi adına da büyük bir çalışmanın ortaya konduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Burada evlerimizin tekrar toparlanması noktasında artık yavaş yavaş ince temizliklere doğru geçtik. Çamurları kaldırılmaya, tahliye etmeye çalışıyoruz. Tek tek bireysel olarak konularla, sıkıntılarla alakalı arkadaşımız ilgileniyorlar. Büyükşehir Belediyemizin 200'den fazla personeli çalışıyor. BUSKİ ve belediyemizin makine ve ekipmanları burada. Devletimizin gücüyle iş birliği içinde bu sorunu atlatacağız. Kısa bir zaman içinde mobilyasından beyaz eşyasına varana kadar tüm evlerimiz donatılmış olacak. İnşallah Bursa bu acıyı hep beraber bertaraf edecektir. Rabbim hem Bursa'mıza hem ülkemize böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın."

Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:57 Kaynak: AA

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