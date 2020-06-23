Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmaları devam ediyor (2) - Son Dakika

Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmaları devam ediyor (2)
EKİPLER DEREYE YOĞUNLAŞTIBursa'nın Kestel ilçesinde, geçen pazar günü sağanak sonrası meydana gelen 5 kişinin yaşamını yitirdiği selde kaybolan Derya Bilen'i arama çalışmalarına devam ediliyor.
EKİPLER DEREYE YOĞUNLAŞTI
Bursa'nın Kestel ilçesinde, geçen pazar günü sağanak sonrası meydana gelen 5 kişinin yaşamını yitirdiği selde kaybolan Derya Bilen'i arama çalışmalarına devam ediliyor. Sele kapılan Derya Bilen'in Karanlıkdere olarak bilinen mevkide, dere içerisinde olabileceği ihtimaline karşı deniz polisi ve Nilüfer Arama Kurtarma ekibi bu bölgeye yoğunlaştı. Özel kıyafetlerle dere içerisinde arama yapan ekipler, yüksek debisi olan derede zor şartlarda arama çalışmalarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:14 Kaynak: DHA
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