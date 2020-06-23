Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında ekipler dereye yoğunlaştı - Son Dakika

Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında ekipler dereye yoğunlaştı

EKİPLER DEREYE YOĞUNLAŞTIBursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmaları devam ediyor (2)Bursa'nın Kestel ilçesinde, geçen pazar günü sağanak sonrası meydana gelen 5 kişinin yaşamını yitirdiği selde kaybolan Derya Bilen'i arama çalışmalarına devam ediliyor.

EKİPLER DEREYE YOĞUNLAŞTI Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmaları devam ediyor (2) Bursa'nın Kestel ilçesinde, geçen pazar günü sağanak sonrası meydana gelen 5 kişinin yaşamını yitirdiği selde kaybolan Derya Bilen'i arama çalışmalarına devam ediliyor. Sele kapılan Derya Bilen'in Karanlıkdere olarak bilinen mevkide, dere içerisinde olabileceği ihtimaline karşı deniz polisi ve Nilüfer Arama Kurtarma ekibi bu bölgeye yoğunlaştı. Özel kıyafetlerle dere içerisinde arama yapan ekipler, yüksek debisi olan derede zor şartlarda arama çalışmalarını sürdürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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