Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmaları devam ediyor (3) - Son Dakika

Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmaları devam ediyor (3)

ARAMA ÇALIŞMALARINA YAĞIŞ ENGELİBursa'nın Kestel ilçesinde, geçen pazar günü sağanak sonrası meydana gelen selde kaybolan Derya Bilen'i arama-kurtarma çalışmalarına, bölgede başlayan yağış nedeniyle ara verildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA YAĞIŞ ENGELİ

Bursa'nın Kestel ilçesinde, geçen pazar günü sağanak sonrası meydana gelen selde kaybolan Derya Bilen'i arama-kurtarma çalışmalarına, bölgede başlayan yağış nedeniyle ara verildi.

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Mehmet İNAN/BURSA,


Derya Bilen, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmaları devam ediyor (3) - Son Dakika

Son Dakika

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