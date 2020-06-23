Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarına yağış engeli - Son Dakika

Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarına yağış engeli
Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmaları devam ediyor (3)ARAMA ÇALIŞMALARINA YAĞIŞ ENGELİBursa'nın Kestel ilçesinde, geçen pazar günü sağanak sonrası meydana gelen 5 kişinin yaşamını yitirdiği selde kaybolan Derya Bilen'i arama-kurtarma çalışmalarına, bölgede başlayan...
Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmaları devam ediyor (3)
ARAMA ÇALIŞMALARINA YAĞIŞ ENGELİ
Bursa'nın Kestel ilçesinde, geçen pazar günü sağanak sonrası meydana gelen 5 kişinin yaşamını yitirdiği selde kaybolan Derya Bilen'i arama-kurtarma çalışmalarına, bölgede başlayan sağanak yağış sebebiyle ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:36 Kaynak: DHA
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