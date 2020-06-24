Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 3'üncü gün - Son Dakika

Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 3'üncü gün

Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 3'üncü gün (3)ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİBursa'nın Kestel ilçesinde, 4'ü aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmalarında 3'üncü gün tamamlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar

Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı

ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı

Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim

Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi

İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum

Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?

Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada

MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi

Çatalca'da bir aile evlerinin üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti

7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı