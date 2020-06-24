Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 3'üncü gün - Son Dakika

Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 3'üncü gün (3)
ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
Bursa'nın Kestel ilçesinde, 4'ü aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmalarında 3'üncü gün tamamlandı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İnsani Yardım Vakfı (İHH), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Deniz Polisi, BAKUT, UMKE ve ANDA ekiplerinin yer aldığı arama-kurtarma çalışmaları, yarın sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayacak.