Bursa'daki selde ailesini yitiren gencin olay günü yaşadıkları cep telefonu kamerasında - Son Dakika

Bursa'daki selde ailesini yitiren gencin olay günü yaşadıkları cep telefonu kamerasında

Bursa'nın Kestel ilçesindeki selde ailesini yitiren İlhan Bilen'in olay anındaki feryadı, bölgeye yardıma giden bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Kestel ilçesindeki selde ailesini yitiren İlhan Bilen'in olay anındaki feryadı, bölgeye yardıma giden bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

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Selin yaşandığı gün, otomobiliyle olayın yaşandığı bölgeye giden Kenan Kılıçaslan, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı.

Kılıçaslan'ın kaydettiği görüntülerde, selde hayatını kaybeden Ahmet Bilen'in kardeşi olan ve yol kenarında yardım bekleyen İlhan Bilen'in, otomobilin kapısını açıp ağlayarak, "Jandarmayı ara. Su, Ahmet ağabeyimi, annemi, yengemi hepsini götürdü." diye feryat etmesi yer alıyor.

Öte yandan, sel sularına kapılarak kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmaları da halen devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmıştı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde de sel sularına kapılan Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu. Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi de zarar görmüştü.

Ahmet Bilen, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'daki selde ailesini yitiren gencin olay günü yaşadıkları cep telefonu kamerasında - Son Dakika

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