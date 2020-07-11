Bursa'daki selde evleri zarar gören ailelere İnegöllü mobilyacılardan yardım - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilyacılar, selde evlerindeki eşyalar zarar gören 60 aileye mobilya gönderdi.

İnegöllü mobilyacılar kendi aralarında topladıkları ve içerisinde koltuk, kanepe, duvar ünitesi, yatak odası, masa ve sandalye gibi çeşitli mobilyaların bulunduğu 2 tır dolusu mobilyayı, Kestel ve Gürsü ilçelerinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde evlerindeki mobilyaları zarar gören 60 haneye ulaştırılması için Kestel Belediyesi Afet Yönetim Merkezine gönderdi.

Mobilyacılar adına açıklama yapan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, kampanyaya destek veren mobilyacılara teşekkür ederek, selde zarar görenlere yardım ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kestel'de ikamet ettiği için yaşanan sel felaketine birebir şahit olduğunu ifade eden Balcı, "Bu afeti gözlerimle gördüm. Buraya yardım etme ihtiyacı duyduğum için yardım kampanyasına önderlik yapmak istedim. Hem firmalardan mobilya topladık hem de firma olarak biz koyduk ve desteği verdik. Toplanan 2 tır mobilya Kestel Belediyesi Afet Yönetim Merkezine gönderildi. Bu mobilyalar Kestel Belediye Başkanımız Önder Tanır, önderliğinde 60 haneye dağıtılmaya başlandı" diye konuştu.