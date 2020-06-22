Bursa'daki selden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor - Son Dakika

Bursa'daki selden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bursa'da yoğun yağışın yol açtığı selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için 500 bin lira acil yardım ödeneği aktarıldığını bildirdi.

Bursa'daki selden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bursa'da yoğun yağışın yol açtığı selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için 500 bin lira acil yardım ödeneği aktarıldığını bildirdi.

Kestel ilçesinde yürütülen çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunan Çataklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 18.30 sularında başlayan yoğun yağışın Kestel, Orhangazi, Yenişehir, İznik ve Gürsu ilçelerinde sel, su baskını ve hasara yol açtığını hatırlattı.

Kırsal iki mahallede can kayıpları yaşandığını belirten Çataklı, "Ayrıca Barakfakih Organize Sanayi Bölgesinde bazı tesislerin etkilendiğini de biliyoruz. Saydığım ilçelerde tarım arazilerinde de hasarlar oluştu. Dün akşam, olayın hemen akabinde Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile gelmiştik. Sayın Bakanımız, olay mahallinde incelemeler yaptıktan sonra Kestel Belediyesinde bir toplantı gerçekleştirmişti. Onun talimatları doğrultusunda gece boyu yaptığımız planlamalar çerçevesinde ekiplerimiz çalıştı." dedi.

Çataklı, dün akşam Kestel'e bağlı Dudaklı Mahallesi'nde engelli bir kişinin hayatını kaybettiğini, Kayacık Mahallesi'nde de 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını dile getirdi.

Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Çataklı, selde kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Bakan Yardımcısı Çataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geceden bu yana AFAD koordinasyonunda kurtarma çalışmaları başlamıştı. Şu anda dere yatağı, 450 metrelik mesafelerle muhtemel 4 bölgeye ayrıldı ve her birine 28 kişiden oluşan arama kurtarma personeli görevlendirildi. Bunun dışında çevrede arama yapmak üzere görevlendirilen 200 arama personeli çalışmaları devam ettiriyor. AFAD, Bolu'dan ve Kocaeli'den gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli var, sivil toplum kuruluşlarından personeller var. Nöbet sistemiyle birbirlerini takip edecek planlı bir çalışma sürdürüyorlar."

Özellikle Dudaklı Mahallesi'ndeki sokaklarda selin getirdiği ciddi bir malzeme yığını olduğuna değinen Çataklı, bunların kaldırılması için Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinesinde 74 aracın görev yaptığını aktardı.

Hasar tespit çalışmaları

Arama kurtarma çalışmalarında dün akşamdan bu yana insanlı keşif uçağının (İKU) da bölgede çalışma yürüttüğü bilgisini paylaşan Çataklı, şunları kaydetti:

"Hasar tespitinin üç ayağının olduğunu düşünmek lazım. Bir tanesi konut ve iş yerlerinde meydana gelen hasarlar ki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinesinde bu devam ediyor. Şu anda 12 ekiple 24 kişi bu iş için çalışıyor. Yine tarım hasarları konusunda da Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzce 26 ekip, 52 kişiden oluşuyor ve hasar tespit çalışmalarına devam ediyorlar. Bir de konutların içindeki eşya ve benzeri hasarlar konusu var. Onun için de Defterdarlığımız koordinesinde çalışmalar yürütülüyor. İşin psiko sosyal yönü de var. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulmuş 12 ekip, 24 kişi de bu anlamda vatandaşlarla görüşerek, hanelerini ziyaret ederek, bir çalışma yürütüyor. Akşamdan bu tarafa olayın ilk anında itibaren Kızılay, Büyükşehir Belediyesi, Kestel Belediyesi, insanların temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösterdi. Bugün kahvaltı ile üç öğün şeklinde beslenme ihtiyaçları giderilecek. Kızılay koordinesinde hijyen malzemesi ve benzeri dağıtım da devam edecek. Sivil toplum kuruluşlarının da önemli bir gayreti var.

İlk andan itibaren vatandaşlarımızın gördükleri zararın ortadan kaldırılabilmesi, hayatlarının bir an evvel normalleştirilmesi için yapılan bu tespitlerin sonucunda ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının ortadan giderilmesi için 500 bin lira acil yardım ödeneğini Bursa Valiliğine gönderdik. Bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün ilk tespitleri sonrasında hanelerinde zarar oluşan vatandaşlar için maddi yardımlar yapılmaya başlanacak."

"Bütün süreci takip edeceğiz"

Çataklı, açıklamalarının ardından bir gazetecinin, "Afet bölgesi ilan edilecek mi?" sorusunu yanıtladı.

Bölgede can kayıplarının olduğuna işaret eden Çataklı, "Can kaybı olunca otomatik olarak 'genel hayata etkinlik' kararı alınması zorunlu oluyor. Onu da zaten rutin bir işlem olarak yapacağız. Bütün süreci takip edeceğiz. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için diğer bölgelerde ne yaptıysak aynı süreçler yürütülecek, kimseyi mağdur etmemek adına." diye konuştu.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'daki selden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor - Son Dakika

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