Bursa'daki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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Bursa'daki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
6 saat önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:16 Kaynak: AA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüphelilerden 8'i ifadelerinin alınmasının ardından, 1 kişi ise savcılıktan salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gemlik ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik 22 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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