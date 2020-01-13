Bursa'daki silahlı market soygunu güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'daki silahlı market soygunu güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bursa'daki silahlı market soygunu güvenlik kamerasında

6 saat önce

Bursa'da bir market çalışanının tabancayla gasbedilme anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Bursa'daki silahlı market soygunu güvenlik kamerasında, System.String[]

Bursa'da bir market çalışanının tabancayla gasbedilme anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Çırpan Mahallesi'ndeki marketin kameralarınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin iş yerine girişi yer alıyor.

Kayıtlarda, boyunlukla yüzünü gizlemeye çalışan şüphelinin market çalışanından para ve cep telefonu gasbettikten sonra koşarak iş yerinden çıkması bulunuyor.

Öte yandan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Dün gece Çırpan Mahallesi'ndeki bir markete giren şüpheli, elindeki tabancayı market çalışanı M.A.A'ya göstererek kasadaki paraları istemiş, kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı ve çalışanın cep telefonunu gasbederek kaçmış, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı
Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı

Son Dakika Haberleri
22:42 Edirne'ye şehit acısı düştü - Son Dakika
22:42 Merdivene düştü, ceketi sıkıştı, ekiplere zor anlar yaşattı - Son Dakika
22:42 Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 53 bin hindi itlaf edildi - Son Dakika
22:42 Adıyaman'da bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
22:36 Ankara'daki yüksek hızlı tren kazası davası - Son Dakika
22:27 Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Son Dakika
22:17 Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 22:44:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'daki silahlı market soygunu güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]